Pokaz etiudy filmowej zrealizowanej podczas warsztatów CamON

Tegoroczna etiuda CamONowców trwa około 40 minut i składa się z dziewięciu epizodów. Wystąpiło w niej kilkunastu aktorów i statystów, zaangażowanych z Lubaczowa, Rzeszowa i okolic. Zdjęcia realizowane były we wrześniu 2021 w Lubaczowie.

Po pokazie "Dy$zki" i krótkiej dyskusji odbędzie się projekcja filmu "Synek" – nagradzanego dokumentu w reżyserii Pawła Chorzępy, opiekuna warsztatów CamON.

"Synek" jest to historia trudnej miłości między ojcem a synem oraz nieustającej walki o wolność. Marcin – główny bohater – został skrzywdzony przez rodziców. Matka piła w trakcie ciąży, przez co urodził się on z zespołem FAS, a w wieku dwunastu lat został odebrany rodzicom z powodu ich uzależnienia od alkoholu. Dom dziecka zabrał mu dzieciństwo. Mimo wielu złych doświadczeń po osiągnięciu pełnoletności postanowił wrócić do ojca i podjąć próbę zbudowania z nim relacji na nowo.