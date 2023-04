Policja w Rzeszowie zatrzymała dwóch mężczyzn. Są podejrzewani o udział w oszustwach "na wnuczka"

Początkiem kwietnia, w ciągu jednego dnia, dwie mieszkanki Rzeszowa, podczas rozmowy telefonicznej z nieznanym rozmówcą, zostały przekonane, że bliskie im osoby spowodowały wypadek i mogą trafić do więzienia. Aby im pomóc należało wpłacić kaucje.

„Cześć mamo. To mój nowy numer…" od takich słów zaczęła się korespondencja 69-latki. Kobieta była przekonana, że pisze z córką na jednym z popularnych komunikatorów. Sądząc, że jej pomaga, przelała…

Policjanci szczegółowo badali każdy trop, mogący doprowadzić ich do sprawców tych przestępstw. Ich działania pozwoliły na ustalenie dwóch mężczyzn, którzy od oszukanych kobiet odebrali pieniądze.

To 55-letni mieszkaniec województwa śląskiego i 42-letni mieszkaniec województwa małopolskiego, których kryminalni zatrzymali w Krakowie i przewieźli do komendy w Rzeszowie.

Dzień po zatrzymaniu policjanci przestawili mężczyznom dwa zarzuty dotyczące osiągnięcia korzyści majątkowej za pomocą wprowadzenia w błąd dwóch mieszkanek Rzeszowa, przez co zostały one doprowadzone do niekorzystnego rozporządzenia swoim mieniem.