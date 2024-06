Policjanci z Przemyśla zapobiegli tragedii. Odwiedli 56-latka od próby popełnienia samobójstwa

W nocy, dyżurny przemyskiej komendy otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że mężczyzna znajduje się w okolicznościach zagrażających jego życiu i zdrowiu.

We wskazane miejsce natychmiast został skierowany policyjny patrol.

- Mundurowi podjęli rozmowę z 56-latekiem i przekonali go do powrotu na chodnik w bezpieczne miejsce. Policjanci z wydziału wywiadowczo-interwencyjnego udzieli mężczyźnie wsparcia oraz przekazali go pod fachową opiekę medyczną - przekazuje asp. Golisz.