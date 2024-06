Policjanci z Ustrzyk Dolnych najlepszą parą patrolową w województwie podkarpackim [ZDJĘCIA]

Para patrolowa z KPP w Ustrzykach Dolnych wraz z funkcjonariuszami ze Stalowej Woli, będą reprezentować garnizon podkarpacki w finale XXVIII Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Prewencji, które odbędą się w Słupsku.

Wojewódzki finał konkursu odbył się na terenie Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie. Uczestników przywitała Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie mł. insp. Marta Tabasz-Rygiel.

- W zmaganiach uczestniczyły reprezentacje wszystkich komend miejskich i powiatowych Policji z Podkarpacia, łącznie 21 par patrolowych. To policjanci prewencji, którzy na co dzień pełnią służbę w komórkach patrolowych i interwencyjnych. Stawką był tytuł najlepszej pary patrolowej na Podkarpaciu i przepustka do ogólnopolskiego finału konkursu "Patrol Roku" - informuje Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie.