Polska Hokej Liga. Bogusław Rąpała podpisał nowy kontrakt z Ciarko STS Sanok

39-letni Bogusław Rąpała to wychowanek klubu z Sanoka.

– Boguś to ikona sanockiego hokeja, filar obrony od wielu lat. To gracz, który nie boi się kontuzji i niestraszne mu są drobniejsze urazy. Od wielu lat rozgrywa pełny sezon i zawsze na niego można liczyć. Cieszymy się, że jeszcze pomoże nam w przyszłym sezonie, bo to ważne przy naszych brakach kadrowych