Polska Hokej Liga. JKH GKS Jastrzębie minimalnie lepszy na swoim lodzie od Ciarko STS Sanok

W pierwszej tercji oba zespoły bardzo uważały, by przede wszystkim gola nie stracić i przez to klarownych sytuacji było bardzo mało. Gospodarze mogli jednak wyjść na prowadzenie (po strzale Razgalsa), ale znakomicie dysponowany był Patrik Spěšný. Na początku kolejnej odsłony swoje sytuacje mieli Henttonen i Bukowski, ale ich nie wykorzystali. Jastrzębianie też mieli swoje szanse, ale na posterunku cały czas był Spěšný. Trzecia tercja też przyniosła wspaniałe interwencje bramkarza Ciarko STS i ostatecznie do rozstrzygnięcia spotkania potrzebna była dogrywka.

W dodatkowym czasie bramki jednak ponownie nie padły, więc sędziowie zarządzili rzuty karne. Jedynym graczem, któremu udało się trafić do siatki był Egils Kalns i ostatecznie gospodarze okazali się minimalnie lepsi.