Polska z Turcją przy pełnych trybunach w Krośnie i Mielcu. Biletów brak

W Krośnie złote - Turczynki i brązowe - Polki - medalistki tegorocznej Ligi Narodów spotkają się w hali MOSiR - u 2 sierpnia o godzinie 18. Mecz obejrzy ponad 2000 fanów siatkówki. Spotkania w nowej hali w Mielcu odbędą się 4 o godzinie 17.30 i 5 sierpnia o 18. Na trybunach pachnącego jeszcze farbą mieleckiego obiektu zarówno w piątek, jak i w sobotę Biało-czerwone dopingować będzie po 3000 szczęśliwców, którym udało się kupić wejściówki, choć pewnie gdyby hale w Krośnie i Mielcu miały po 5, a nawet 10 000 miejsc, to też byłby komplet.

Zapewne wśród publiczności w obu halach znajdą się także fani siatkówki z Rzeszowa i to nie tylko dlatego, że w kadrze Stefano Lavariniego znajdują się trzy zawodniczki Developresu Bella Dolina - Katarzyna Wenerska, Magdalena Jurczyk i Aleksandra Szczygłowska. Polki w ostatnim okresie grają świetną, widowiskową i skuteczną siatkówkę i przebojem dołączyły do europejskiej czołówki. Turczynki, to także brązowe medalistki ostatnich mistrzostw Europy, mają bardzo mocną ligę, jednym słowem nie wymagają żadnej rekomendacji. W dodatku, siatkówka na Podkarpaciu jest bardzo popularna, ale w wydaniu pierwszej reprezentacji Krosno jej jeszcze nigdy nie oglądało.