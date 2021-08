Por. Tadeusz Lutak, ps. Pancerz skończył 104 lata. To najstarszy czołgista Wojska Polskiego i żurawickich koszar [ZDJĘCIA]

Por. Tadeusz Lutak ze Strzyżowa, to jeden z ostatnich uczestników wojny obronnej we wrześniu 1939 r. Trafił do 2 batalionu pancernego w Żurawicy. W 1938 r., po ukończeniu Szkoły Podoficerskiej, został przydzielony do kompanii czołgów lekkich (Vickersów). W 1938 r. pan Tadeusz brał udział w zajęciu Zaolzia, Spisza i Orawy.

Wrócił do rodzinnego Strzyżowa. W 1940 r. zaczął działać w konspiracyjnym Związku Walki Zbrojnej, później Armii Krajowej. Jako „Pancerz” walczył w organizacji wywiadowczo - dywersyjnej „Ruch”. Zdobywał cenne dla AK informacje wywiadowcze, uczestniczył w wielu akcjach sabotażowych i likwidacyjnych.

Ppłk Rafał Kluz złożył jubilatowi szczere wyrazy głębokiego uznania oraz życzenia kolejnych lat w otoczeniu najbliższych, wsparcia i szacunku w imieniu swoim jak i czołgistów z 1 Batalionu Czołgów.