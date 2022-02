Pościg za pijanym kierowcą chryslera w miejscowości Sietesz. Uciekinier wjechał w pole uprawne!

Nie zatrzymał się do kontroli i kontynuował jazdę z coraz większą prędkością

Chwilę później uciekinier stracił panowanie nad kierowanym pojazdem, w wyniku czego wjechał na pole uprawne. Po wylegitymowaniu okazało się, że to 30-letni mieszkaniec powiatu przeworskiego. W trakcie sprawdzania w policyjnych systemach funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna posiada sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczony do kwietnia 2023 roku. Na dodatek badanie stanu trzeźwości 30-latka wykazało w jego organizmie 3 promile alkoholu.

Za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowie przed sądem

Policjanci przypominają, że w przypadku kierowania pojazdem pomimo orzeczonego sądowego zakazu, grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 i jest to przestępstwo. Jeśli taka osoba nadal będzie prowadzić, może trafić do więzienia, a sąd dodatkowo ma możliwość zastosowania kary dożywotniego zakazu kierowania pojazdami. Kierujący, który nie zatrzyma się do kontroli drogowej również musi liczyć się z surowymi konsekwencjami i karą pozbawienia wolności nawet do lat 5.