Potrącenie pieszego w Sieklówce w pow. jasielskim. 67-letni mężczyzna z obrażeniami trafił do szpitala [ZDJĘCIA] OPRAC.: Marcin Piecyk

Najprawdopodobniej podczas mijania się dwóch samochodów, jeden z kierowców nie zauważył pieszego i go potrącił. Do wypadku doszło na drodze W Sieklówce. Potrącony 67-letni mężczyzna trafił z obrażeniami do jasielskiego szpitala.