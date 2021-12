Poza trenerem Marcelo Mendezem reszta sztabu szkoleniowego Asseco Resovii bez zmian. Nie będzie też nowych graczy

Klub długo zwlekał z oficjalnym potwierdzeniem nowego trenera. Informacja o tym pojawiła się dopiero we wtorkowe południe, podczas gdy Mendez przyjechał do Rzeszowa już w poniedziałek. Tego dnia pojawił się po raz pierwszy na treningu. We wtorek przeprowadził dwie kolejne jednostki treningowe, a już w środę drużyna wyjeżdża na mecz z Cuprum Lubin.

- Była rozmowa z zawodnikami, ale przede wszystkim trener od razu zabrał się do pracy. W poniedziałek siedział w klubie do późnej nocy, a we wtorek rano był już w hali - mówi prezes Maciąg. - Ważne, że zawodnicy są skoncentrowani i chcą pracować z nowym trenerem. Wszyscy wierzą, że uda się grać na miarę oczekiwań, siatkówkę lepszą dla oka, przyjemniejszą dla kibiców. Taki mamy cel i liczymy, że pomoże on rozwinąć skrzydła naszej drużynie.