Do dwóch pożarów doszło we wtorek. Najpierw strażacy z PSP Przemyśl, OSP Orły, i OSP Niziny wyjechali do zdarzenia w Zadąbrowiu, tuż przy zjeździe z autostrady A4. Na pasie w kierunku Przemyśla palił się citroen C2. Z kolei w Żurawicy ogniem zajął się peugeot. W pożarach nikt nie został ranny.