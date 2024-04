Żołnierze spełnili marzenie 106-letniego kapitana Tadeusza Lutaka, najstarszego żyjącego czołgisty Wojska Polskiego

Życie i działalność Tadeusza Lutaka "Pancerza"

Tadeusz Lutak ps. „Pancerz” urodził się 29 sierpnia 1917 r. w Żarnowej k. Strzyżowa, ukończył szkołę powszechną, ochotniczo zgłosił się do służby wojskowej.

Uczestniczył w zajęciu Zaolzia, Spiszu i Orawy. Od 1 września 1939 r. brał udział w walkach 121. kompanii czołgów lekkich w ramach 10. Brygady Kawalerii. Wzięty do niewoli w okolicach Starego Dzikowa, uciekł z transportu i powrócił do domu. Od 1940 r. w konspiracji: w Związku Walki Zbrojnej, następnie w Armii Krajowej, ps. „Pancerz”. Żołnierz w grupie dywersyjnej dowodzonej przez Stanisława Mikulskiego „Żmiję”. Walczył w organizacji wywiadowczo-dywersyjnej krypt. „Ruch”, podległej inspektorowi rzeszowskiemu AK kpt. Łukaszowi Cieplińskiemu. Dowódca tego ośrodka por. Józef Lutak „Orzeł” podał go jako kandydata do konspiracyjnej małej matury. Zdobywał cenne dla Armii Krajowej informacje wywiadowcze.