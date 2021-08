Problemy z przebudową „Chatki Puchatka”. BPN: Są opóźnienia. Wykonawca: To wina pogody i turystów [ZDJĘCIA]

Nie bez komplikacji przebiega przebudowa dawnego schroniska „Chatki Puchatka” na Połoninie Wetlińskiej. Dyrekcja Bieszczadzkiego Parku Narodowego wini wykonawcę. Twierdzi, że ten nie ma dobrej organizacji czasu pracy.

- W tej chwili kończone jest tzw. belkowanie pod pokrycie dachowe i budowa tarasu. Niestety, są opóźnienia. Wynikają trochę z pogody, a trochę z kiepskiej organizacji pracy u naszego wykonawcy – mówi Stanisław Kucharzyk, zastępca dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego. - Na razie nie umiem powiedzieć czy październikowy termin oddania budynku jest zagrożony. Na pewno sporo brakuje do zakończenia prac. Do końca października wszystko miało być oddane pod klucz. Tymczasem brakuje m.in.: wyposażenia wewnętrznego, wszelkich instalacji. Z tego, co wiem, nadal nie ma wody, oczyszczalni, pokrycia dachowego. Tam jest jeszcze sporo pracy – dodaje.