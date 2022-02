Propozycje BWA Krosno na ciekawe spędzenie czasu podczas ferii

5 lutego historyczka sztuki Katarzyna Solińska poprowadzi rodzinne warsztaty “(Nie) ludzką ręką tworzone – (nie)zwykłe ikony”.

- W czasie spotkania, przed stworzeniem własnego obrazu, wyruszymy w poszukiwaniu „praobrazu”, zwiedzimy Bizancjum, Górę Synaj, przyjrzymy się sztuce Andrieja Rublowa, Jerzego Nowosielskiego oraz Sylwestra Stabryły - mówi Katarzyna Solińska.

Uczestnicy warsztatów będą mogli w praktyce poznać prace ikonografów, ikonopisców oraz zainspirować się warsztatem liczników, doliczników i znamionszczików. Najmłodsi odnajdą w podlinnikach niezwykłe kolorowanki, pełne inspirujących obrazów i opowieści. Starsi będą mieli okazję zapoznać się z zasadami warsztatów ikonopisarskich, sami śledząc pędzlem ikonologiczne niuanse.

W piątek 4 lutego do galerii zaprasza przebywający na rezydencji artystycznej w BWA Filip Bojarski. Zaprezentuje on trzy swoje etiudy filmowe. Dokumentalne “Opus magnum” to film o odkrywaniu konspiracyjnej historii własnego dziadka, nagradzany na festiwalach w Koszalinie, Jeleniej Górze, Opolu, Świdnicy, Nowej Soli oraz nominowany do Nagrody Polskiego Kina Niezależnego im. Jana Machulskiego w kategorii najlepszy film dokumentalny 2021.