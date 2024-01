Protest rolników w Przemyślu. Ciągnikami przejechali przez miasto [ZDJĘCIA, WIDEO]

Protest ma na celu wywrzeć presję na Komisję Europejską, aby zmieniła podejście do niekontrolowanego napływu towarów rolno-spożywczych z Ukrainy do Unii Europejskiej. Rolnicy domagają się również zmiany strategii Zielonego Ładu, która prowadzi do ograniczenia produkcji rolnej w Europie poprzez nakładanie dodatkowych wymagań środowiskowych.

- W związku z sytuacją trwającej wojny na Ukrainie zwiększają się również bardzo koszty produkcji - mówią rolnicy.