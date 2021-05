Protestują fizjoterapeuci ze Szpitala Miejskiego w Rzeszowie: - Przez takie zarobki czujemy się pogardzani

Powołują się na fakt, że rzeszowski szpital przy ul. Rycerskiej jest jedynym niezadłużonym w mieście, więc może sobie pozwolić na podniesienie uposażenia swoim wieloletnim, najniżej zarabiającym pracownikom. Drugim argumentem są płace dla ich kolegów po fachu z innych rzeszowskich szpitali: w jednym z wojewódzkich w ich profesji zarabia się kilkaset złotych miesięcznie więcej.

Dlatego najważniejszy, choć nie jedyny, postulat protestujących fizjoterapeutów, to podwyżka płacy o 2 tys. zł „na rękę”. Innym jest zgoda dyrekcji na to, by fizjoterapeutom przysługiwały tzw. dni szkoleniowe, do 10 w skali roku. Kolejny: dofinansowanie do kursów zawodowych i szkoleń do 1500 zł na osobę rocznie. I jeszcze jeden z ważniejszych: zniesienie zakazu pracy „u konkurencji”.