Przebudują drogę wojewódzką 867 pomiędzy Lubaczowem i Basznią Dolną [ZDJĘCIA]

- To bardzo dobra wiadomość, że rusza kolejna inwestycja na terenie powiatu lubaczowskiego. Dopiero niedawno otwieraliśmy budowę drogi z Oleszyc w kierunku do Lipiny. Dziś rusza przebudowa na kolejnej drodze wojewódzkiej, tym razem pomiędzy Lubaczowem a Basznią, czyli drodze prowadzącej w kierunku Horyńca. Nie trzeba nawet tłumaczyć, jak ważne jest to dla nas i dla regionu połączenie komunikacyjne. Chcąc rozwijać Horyniec, który słynie w Polsce i staje się modny, chcąc dawać szansę dla turystów, musimy dać możliwość łatwego i komfortowego dotarcia do celu. W naszym powiecie infrastruktura komunikacyjna bardzo się zmieniła i zmienia. Realizowana jest obwodnica Narola. Uzyskaliśmy dobre połączenie z przejściem granicznym w Budomierzu. Cieszanów i Lubaczów mają swoje obwodnice. To niezwykle ważne zmiany, za które bardzo dziękuję