Przemyśl na starych pocztówkach. Zobacz, jak miasto wyglądało 100 i więcej lat temu

Popularność pocztówek rosła w zawrotnym tempie. Były tanie, łatwe w wysyłce i stanowiły idealny sposób na przekazanie krótkiej wiadomości lub podzielenie się wrażeniami z podróży. W czasach przed wynalezieniem telefonu i Internetu były one niezastąpionym narzędziem komunikacji.

Nazwa "pocztówka" została wymyślona w 1869 roku przez Henryka Sienkiewicza , który wygrał konkurs na polski odpowiednik francuskiego terminu "carte postale". Słowo to szybko się przyjęło i jest używane do dziś.

Początkowo kartki były bardzo proste, zdobione jedynie godłem państwowym. Z czasem zaczęto drukować na nich ilustracje, począwszy od widoków, przez obrazy, aż po grafiki humorystyczne. Do najstarszych polskich pocztówek należą te z wizerunkiem Śnieżki.

Historia kartki pocztowej sięga połowy XIX wieku. Choć istnieją niepotwierdzone doniesienia o wcześniejszych prototypach, za oficjalną datę jej narodzin uznaje się 30 listopada 1865 roku. To wtedy V Niemiecka Konferencja Pocztowa wprowadziła oficjalnie kartę korespondencyjną, zwaną dziś pocztówką.

Złoty wiek pocztówek przypadł na koniec XIX i początek XX wieku. Wtedy to wysyłano ich miliony, a ich kolekcjonowanie stało się popularnym hobby. Pocztówki były również wykorzystywane do reklamowania produktów i usług, a także do celów propagandowych.

W XX wieku, wraz z rozwojem innych form komunikacji, popularność pocztówek zaczęła spadać. Jednak nigdy nie zniknęły całkowicie. Nadal są wysyłane jako pamiątki z podróży, życzenia świąteczne lub urodzinowe, a także jako forma wyrażenia siebie.

W XXI wieku pocztówki przeżywają pewien renesans. Coraz więcej osób docenia ich wyjątkowy charakter i urok. Pojawiły się też nowe platformy internetowe, które ułatwiają wysyłanie i kolekcjonowanie pocztówek.

Historia kartki pocztowej to fascynująca opowieść o rozwoju komunikacji i technologii. Pocztówki to nie tylko małe kawałki kartonu, ale także świadectwo historii, kultury i codziennego życia.