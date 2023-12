Przestępcy omijają embarga wydane na Rosję, wykorzystują ułatwienia wprowadzone dla pomocy humanitarnej [ZDJĘCIA]

Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie skierował do Sądu Okręgowego w Lublinie akt oskarżenia przeciwko 16 osobom…

Skala wykorzystywania przykrycia "pomocy humanitarnej" do przewożenia zwykłych ładunków może być o wiele większa. Zgodnie z zapowiedziami nowego ministra infrastruktury Alvina Gajadhura, inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego dokładniej i częściej kontrolują ukraińskie ciężarówki. Efekt? Na 1366 kontroli wystawiono ukraińskim kierowcom 264 mandaty za nieprzestrzeganie ustawy o transporcie drogowym. Natomiast protestujący przed granicami polscy przewoźnicy zauważyli, że od czasu zintensyfikowania kontroli przez różne służby, z kolejki oczekujących tirów zniknęły te z "pomocą humanitarną".

Śledztwo w tej sprawie prowadzone było przez kilka miesięcy. Zaczęło się od przedsiębiorcy, do którego celnik zwrócił się z propozycją zamiany w dokumentach jego ładunku na pomoc humanitarną.

- Aby ominąć sankcje, przedstawiciele państwa agresora planowali dostarczać do naszego kraju przemycane produkty za pośrednictwem państw trzecich. Według schematu opracowanego przez organizatorów towar początkowo wydawany był białoruskim firmom produkującym uszczelki, a następnie wysyłany na adres europejskich firm, które rzekomo już oficjalnie eksportowały produkty na Ukrainę - informuje PBŚ.

Za luksusowe auta, które na pewno nie trafiają na front, błotem obrzucana jest Ukraina. Jednak, czy na pewno to ten kraj korzysta na tym imporcie? Czy raczej chodzi o omijanie przez przestępców embarga na wymianę handlową z Rosją? Tylko w ostatnich dnia ukraińskie służby rozbiły dwie grupy, które chciały robić interesy na obchodzeniu embarga.

Fizycznie części najprawdopodobniej przejechały przez Polskę. Po odebraniu ich przestępcom, zostały przekazane ukraińskiej straży granicznej.

Z kolei Służba Bezpieczeństwa Ukrainy rozpracowała grupę przestępczą z Dniepra we wschodniej Ukrainie, która chciała wywieźć do Rosji komponenty do myśliwców wielozadaniowych MiG 29 (wyprodukowane przed wojną). Przestępcy zamieścili ogłoszenie w ukrytym Internecie i zainteresowali nim Rosjan. Transakcję zablokowali funkcjonariusze SBU, którzy zatrzymali też podejrzanych.