Przychody i zysk Asseco większe niż przed rokiem m.in. dzięki pandemii

Po I kwartale 2021 r. Grupa Asseco poprawiła wyniki we wszystkich segmentach operacyjnych. - Było to możliwe dzięki konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju oraz utrzymującym się dynamicznym wzroście cyfryzacji wszystkich sektorów gospodarki. W segmencie Formula Systems sprzedaż wzrosła o 16 proc. do 2,2 mld zł, a zysk operacyjny o 31 proc. do 167 mln. Przychody segmentu Asseco International zwiększyły się o 9 proc. i wyniosły 819 mln zł, a zysk operacyjny wzrósł o 21 proc. do 98 mln zł. W segmencie Asseco Poland osiągnięto sprzedaż na poziomie 367 mln zł, czyli o 18 proc. więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej, a zysk operacyjny był o 38 proc. wyższy i wyniósł 59 mln zł. Za 89 proc. przychodów Grupy odpowiadały rynki zagraniczne reprezentowane przez segmenty Formula Systems i Asseco International – poinformowała spółka w komunikacie.