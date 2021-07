Przygotowania do budowy linii kolejowej Sanok - Rzeszów - Łętownia - Warszawa - CPK

Program CPK to nie tylko budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego między Warszawą, a Łodzią, ale także budowa na Podkarpaciu 155 km nowych linii kolejowych i modernizacja kolejnych 173 km linii kolejowych w naszym regionie.

- Inwestycje te zapewnią skrócenie przejazdu z Rzeszowa do Warszawy do 2 godz. 15 min., ze Stalowej Woli do 1 godz. 45 min. i z Tarnobrzegu do 1 godz. 55 min. Z Jasła, Krosna i Sanoka dojedziemy do stolicy w 2 godz. 50 min. i z Przemyśla w 3 godz. 15 min. Ponadto na dotychczasowych liniach kolejowych zwiększy się przepustowość na potrzeby przewozów regionalnych i towarowych