Puchar Polski Jarosław. Pogoń-Sokół Lubaczów wyeliminowała Orła Przeworsk

Trzecioligowa Wólczanka sprawę awansu do półfinału załatwiła w drugiej połowie, a dokładniej między 56. a 59. minutą, kiedy to Dawid Wach zdobył dwie bramki. Wcześniej w pierwszej połowie do bramki trafił Jakub Lorek, zaś awans przypieczętował w końcówce spotkania Jan Peda. Honorowe trafienie dla gospodarzy padło po strzale z rzutu wolnego Dawida Piwowara.

W drugim ćwierćfinale Pogoń-Sokół Lubaczów sprawiła małą niespodziankę, eliminując Orła Przeworsk. Po bezbramkowej pierwszej połowie, w drugiej gospodarze trafili dwa razy, po strzałach Radosława Hojdaka i Macieja Grabowskiego, zaś 4-ligowcy odpowiedzieli tylko trafieniem Marcina Deca. Mecz Granicy z Sokołem nie doszedł do skutku. Piłkarze ze Stubna zrezygnowali z gry w Pucharze Polski. Ostatni mecz tej fazy ma się odbyć 6 października w Jarosławiu.