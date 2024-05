Radni z Przemyśla nie zgadzają się, aby zachodnia obwodnica przebiegała przez miasto

Zachodnia obwodnica Przemyśla ma powstać w ramach Programu budowy 100 obwodnic, zainicjowanego przez poprzedni rząd. Obecnie nadal jest ona w fazie przygotowawczej. Nie wiadomo jeszcze, jaki będzie miała przebieg. Jest kilka wariantów. Spora grupa przemyślan nie zgadza się, aby przebiegała ona w granicach miasta, a okazuje się, że właśnie taki wariant jest obecnie rozważany.

Jednak czas nagli, gdyż za kilkanaście dni ma się odbyć komisja oceny przedsięwzięć inwestycyjnych, na której ma być omawiana budowa obwodnicy.

- To jest ostatni dzwonek w tej długo trwającej batalii, już trzy lata. Z punktu widzenia Przemyśla ta inwestycja jest potrzebna, ale nie może ona ingerować w zabudowania na terenie Przemyśla. Każdy z wariantów od 2 do 6 oznacza wyburzenia od 40 do 50 budynków gospodarczych i mieszkalnych. Koszt tej, według informacji uzyskanych z GDDKiA, to 1,1 mld a 2 mld złotych, choć może te szacunki są już nieaktualne. Oznaczałoby to dla Przemyśla wydatek kilkuset mln złotych. Totalnie absurdalna kwota z punktu widzenia budżetu. - zauważa Krzysztof Majcher, radny miejski PiS.