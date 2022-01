Radny z Chłopic zasugerował, że ktoś zatruł mu wodę na sesji! Sprawę bada jarosławska policja

Ktoś zatruł wodę radnego?

Sesja Rady Gminy Chłopice odbyła się 13 stycznia. W planach było m.in. uchwalanie budżetu gminy na 2022 rok. Po godzinie posiedzenia wstał radny Stanisław i powiedział, że źle się czuje. Na nagraniu z sesji słychać, jak mówi, że ktoś wsypał mu coś do wody. Mówił, że wzrosło mu ciśnienie i serce mocniej bije. Zasugerował zabezpieczenie szklanki z wodą, zwracając uwagę na jej dziwny wygląd. Po czym wyszedł z Sali narad wraz z zastępcą przewodniczącego Piotrem Klepakim i udał się do lekarza, następnie do szpitala, z którego został zwolniony jeszcze tego samego dnia. Przewodniczący Rady Franciszek Kiszka zarządził przerwę, jednak po dłuższym czasie obrady wznowiono.