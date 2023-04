Radość w Krośnie. Zwycięski debiut Cellfast Wilków w PGE Ekstralidze. "Anioły" pokonane

Kolejne dwie odsłony po 4:2 dla gości, ale Milik z Doyle’m przywieźli na 5:1 zagubionego Roberta Lamberta. Sajfutdinow z Wiktorem Lampartem mocnym akcentem, bo podwójną wygraną z Andrzejem Lebiediewem i Sadurskim zakończyli serię drugą. Przewaga krośnian stopniała do dwóch oczek.

Otwarcie dla „Aniołów”. Pierwszy wyścig sezonu 2023 na torze przy ulicy Legionów nie wyszedł beniaminkowi najlepszej ligi świata. Patryk Dudek z Emilem Sajfutdinowem pokonali 5:1 Jasona Doyle’a i Mateusz Świdnickiego. Z błyskawiczną ripostą pospieszyli juniorzy gospodarzy. Krzysztof Sadurski i Denis Zieliński ograli dubletem młodzieżowców z Torunia. W Biegu numer 3 na szóstkę spisał się Krzysztof Kasprzak, który zameldował się pierwszy na mecie, a ponieważ Andrzej Lebiediew finiszował na trzeciej pozycji, krośnianie objęli prowadzenie, którego już nie oddali do samego końca spotkania. Krośnieński stadion zareagował burzą braw, kiedy za chwilę 5 kolejnych oczek przywieźli Sadurski z Vaclavem Milikiem. Wilki po pierwszej serii prowadziły 15:9. Super!

Kolejna chwila radości spotkała fanów watahy ze strony Kasprzaka i Sadurskiego, który w ramach rezerwy zwykłej jechał za Świdnickiego. Duet ten w biegu dziesiątym pokonał 5:1 Lamberta i juniora Lewandowskiego. Kolegom udanego ścigania pozazdrościli w następnej odsłonie bardzo dobrze spisujący się Kasprzak z Doyle’m, którzy nie dali szans osamotnionemu Lampartowi, bo Dudek upadł z własnej winy i został wykluczony z powtórki. Przewaga podopiecznych Ireneusza Kwiecińskiego wzrosła do dziesięciu punktów (38:28). To był już spory kapitał miejscowych na dobry wynik.

Świetną obsadę miał bieg trzynasty. Robert Sawina, który przed rozpoczęciem spotkania wybrzydzał na tor, w ramach rezerwy taktycznej za słabego Lamberta desygnował na tor Dudka. Milik z Lebiediewem wyszli spod taśmy na 5:1 i wydawało się, że tak się to zakończy, tymczasem z koła kapitana Wilków uciekało powietrze, do wykorzystał Sajfutdinow i przedzielił parę Wilków. Przed biegami nominowanymi tylko kataklizm mógł pozbawić krośnieński zespół pierwszego zwycięstwa w PGE Ekstralidze, bo prowadził on 44:34. Nic takiego się nie stało, bo stać się nie mogło. Wprawdzie w czternastej gonitwie Sajfutdinow śmiałymi manewrami wyprzedził najpierw Milika, a potem Lebiediewa, ale remis przesądził, że Cellfast Wilki „zaklepały” już sobie historyczne zwycięstwo.