Rafał Gliński ze Stali Mielec: Niech już sędziowie nie dają rywalom tych "dwójek" [OPINIE PO MECZU]

Piotr Swat, Piotrkowianin

Zagraliśmy dzisiaj słaby mecz, ale chciałbym grać tak słabo każdy mecz, ale zdobywać w każdym z nich trzy punkty. Zwycięzców się nie ocenia, ale nie możemy na przyszłość tak grać, bo z innym zespołem może się to skończyć fatalnie.

Grzegorz Sobut, Stal Mielec

Nie ma znaczenia, kto ile bramek rzucił. Ja mógłbym w tym meczu rzucić jedną, ale gdybyśmy tylko dzięki temu wygrali. Zawsze tak będę mówił. Szkoda, bo może mieliśmy w końcówce szanse, żeby coś ugrać, ale niestety. Dwa, trzy głupie błędy w końcówce, superliga tego nie wybacza.

Rafał Gliński, trener Stali M.

Powtarza się sytuacja z pierwszego meczu w Lubinie, przychodzi moment i przewagę, albo jakieś dobre granie roztrwaniamy w dwie lub trzy minuty. Druga sprawa, to chyba muszę pogadać z kimś, z sędziami, żeby już tych „dwójek” (kara 2-minutowa) nie dawali, bo my i tak nie potrafimy tej przewagi wykorzystać.

Bartosz Jurecki, trener Piotrkowianina

Były momenty pięknej gry, ale były też momenty, kiedy robiliśmy głupie błędy i rywale nas dochodzili. Niepotrzebna była ta nerwowa końcówka. Dla kibiców pewnie to super sprawa, ale dla nas niekoniecznie . Cieszę się bardzo, że chłopacy wytrzymali to ciśnienie, że grali do końca i każdy z nich dołożył swoją cegiełkę do zwycięstwa.