Rajd starych samochodów będzie się odbywał na Podkarpaciu. Retro Carpathia rusza za kilka dni

Trasa rajdu liczy 335 km, z czego 205 km to próby regularności, a będzie ich 13, natomiast baza rajdu zlokalizowana w Miejskim Centrum Kultury w Boguchwale. W zawodach mogą brać udział zawodnicy zarówno zrzeszeni w Polskim Związku Motorowym, ale też i tacy, którzy nie posiadają aktualnej legitymacji członkowskiej PZM. Rajd skierowany jest głównie dla posiadaczy aut wyprodukowanych przed 1991 rokiem, chociaż można również wystartować samochodem zupełnie współczesnym.

Formuła zawodów ma nawiązywać do zasad rozgrywania rajdów z dawnych lat. Do tego fantastyczne trasy Podkarpacia, trudne technicznie i przepiękne widokowo, zachęcają do udziału w takim wydarzeniu. To także okazja do zobaczenia nietuzinkowych aut, które kiedyś ścigały się po trasach rajdowych w latach 60., 70. czy 80.

To niecodzienne widowisko można będzie zobaczyć w Boguchwale w sobotę 3 lipca do godz. 11, później na trasie rajdu, następnie o 15 na rynku w Pilźnie, skąd zawodnicy znowu ruszą na kolejną pętlę. Zakończenie o godz. 19 ponownie w Boguchwale, gdzie z kolei o 21 nastąpi ogłoszenie wyników oficjalnych i rozdanie nagród.

Do rajdu zgłosiło się blisko czterdzieści załóg.