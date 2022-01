Ramil Mustafaev przeszedł ze Stali Rzeszów do Legii Warszawa

Rosjanin ma 18 lat i pierwsze piłkarskie kroki stawiał w GKP Targówek Warszawa. Następnie trafił do Talentu Warszawa, by od sezonu 2019/2020 reprezentować barwy Stali Rzeszów.

Ramil Mustafaev na zasadzie transferu definitywnego przeszedł ze Stali Rzeszów do Legii Warszawa.

Najpierw był graczem rezerw oraz grup młodzieżowych biało-niebieskich, a w poprzednim sezonie zadebiutował w pierwszej drużynie, wtedy prowadzonej przez Marcina Wołowca.

Łącznie w rozgrywkach 2020/2021 zaliczył 15 występów w 2 lidze, zdobywając w nich dwie bramki.

Jeszcze ważniejszą postacią był w rundzie jesiennej trwającego sezonu. Daniel Myśliwiec posyłał go w bój w 13 meczach, a 8 z nich zaczynał w podstawowym składzie. Zdobył 3 bramki.

- Transfer Ramila to wypadkowa pracy każdej osoby zaangażowanej w budowę silnej Stali Rzeszów złożonej tak z zespołu seniorów, jak i Akademii. Rozumiemy rynek i wiemy, gdzie jesteśmy – dobre występy naszych młodzieżowców, m.in. Dominika Marczuka czy właśnie Ramila Mustafaeva, owocują zapytaniami transferowymi jak i konkretnymi ofertami dla zawodników i klubu. Legia była zdeterminowana, aby pozyskać Ramila i znała jego wartość piłkarską oraz umiejętności, które zdecydowanie wyróżniają go spośród rówieśników, co zaowocowało bardzo korzystną propozycją transferu - powiedział oficjalnej stronie Stali Jarosław Fojut, dyrektor sportowy rzeszowian.

- Przykład tego zawodnika jest wzorem i dowodem dla wszystkich adeptów naszej Akademii, że ciężka i sumienna praca pod okiem trenerów, wychowawców i nauczycieli Akademii Piłkarskiej Stali Rzeszów przynosi efekty. Życzę Ramilowi wszystkiego co najlepsze w nowym Klubie i razem z całą społecznością Stali Rzeszów trzymam kciuki za jego dalszy rozwój – dodał.