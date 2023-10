Realna groźba strajku w MPK Rzeszów. We wtorek 17 października mogą na trasę nie wyjechać autobusy

- Stało się tak, dlatego, że przez ten rok niewiele się zmieniło, jeśli chodzi o traktowanie pracowników przez właściciela spółki, a złożone obietnice nie zostały dotrzymane. Kierowcy jeżdżą przemęczeni (duża liczba nadgodzin) a za nieobecność spowodowaną chorobą, nie otrzymują wrodzonej niedawno tzw. premii frekwencyjnej, pomimo że z racji pracy w skrajnych temperaturach (zanim autobus nagrzeje się o 4 rano przy temperaturach ujemnych lub schłodzi w południe przy plus 30 mija zwykle sporo czasu) z ludźmi (spędzamy w autobusach nawet do 10 godzin dziennie) są na zachorowania bardzo narażeni. Takie podejście spowoduje, że w okresie jesienno-zimowym autobusy prowadzić mogą osoby chore o obniżonej koncentracji a wszystko, aby nie stracić części wynagrodzenia, które do najwyższych nie należy – czytamy w piśmie przesłanym do mediów.