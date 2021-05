Regionalny Puchar Polski. Karpaty Krosno nie dały szans Czarnym Jasło w finale [ZDJĘCIA, RELACJA]

Faworytem finału były Karpaty i wywiązały się z tej roli bez zarzutu. Potrafiły rozklepać rywala w ataku pozycyjnym oraz skontrować bezwzględnie po akcji ofensywnej Czarnych.

A dowodem na taki przebieg meczu niech będą opisy trzech goli. Zacznijmy od trafienia drugiego, kiedy to w środku boiska piłkę posiadał Szymon Dziadosz, zagrał do Dawida Króla, ten zauważył wychodzącego na prawej stronie Szymona Blezienia, reagując natychmiast celnym podaniem, a dokładnie obsłużony Blezień pognał do linii końcowej, skąd dośrodkował na pole karne. Znajdujący się na 8 metrze Karol Wajs nie miał problemów z podwyższeniem wyniku.

Gol numer trzy poprzedzony został wrzutką na pole karne, gdzie piłkę na klatę przyjął Grzegorz Gierlasiński i efektowną podcinką z bliska pokonał Łukasza Lepuckiego.

W tym momencie Czarni nieco śmielej zaatakowali, wypracowując sobie po jednej z ofensywnych akcji rzut wolny. Piłkę zdołał złapać Mateusz Krawczyk, a następnie dalekim wykopem uruchamiając Pedro Banksa. Ten objechał Krzysztofa Szydło, wszedł na szybkości w pole karne, zagrał w jego środkową część, gdzie obecny Wajs wiedział jak uderzyć, żeby po raz drugi w tym meczu wpisać się na listę strzelców i ustalić rezultat na 4:0.