Rekord na 200 metrów ozdobą mistrzostw województwa w Uniwersyteckim Centrum Lekkoatletycznym

Bieg na 200 metrów mężczyzn przyniósł najbardziej wartościowy wynik, rozegranych w Uniwersyteckim Centrum Lekkoatletycznym, Halowych Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego w lekkiej atletyce U’20 i U’18 (juniorzy, juniorzy młodsi)

Była to pierwsza impreza, jaka odbyła się w świeżo oddanej do użytku hali. W czempionacie rywalizowało ponad dwustu młodych sportowców z regionu. - Warto pochwalić Alberta Komańskiego, zawodnika Resovii, który w biegu na 200 metrów, w rywalizacji juniorów, pobił rekord życiowy, uzyskał 21.55, co jest jednym z lepszych rezultatów w Polsce w tej konkurencji – podkreśla Piotr Kowal, trener lekkoatletyczny w rzeszowskim klubie.

W tym samym biegu „życiówkę” zrobił młodszy od Alberta o 3 lata Rafał Rembisz, także resoviak. Uzyskał wynik 22.16. Z dobrej strony pokazali się sprinterzy Resovii. Czterech podopiecznych trenera Janusza Mazura „złamało” 7 sekund w biegu na 60 metrów. Na uwagę zasługuje wynik Jakuba Nowaka. 17 letni zawodnik uzyskał w hali UCL 6.98. Dobry występ w biegu na 300 m zanotowała 16-letnia Agata Puzio (Stal Nowa Dęba), która wygrała wynikiem 41.71. W kategorii U’18 Anna Kicińska (UKS Tempo 5 Przemyśl) zwyciężyła konkurs pchnięcia kulą, uzyskując 14.23 m.