Rekordowa edycja budżetu obywatelskiego w Przemyślu. Wybrano zadania do realizacji

- W tym roku zainteresowanie mieszkańców budżetem obywatelskim było bardzo duże. Oddanych zostało 16 590 głosów metodą tradycyjną oraz 2 764 głosy elektronicznie. Razem to 19 354 głosy i jest to największy wynik w historii naszych budżetów obywatelskich. Tak duże zainteresowanie nas cieszy, bo świadczy to o coraz większym zaangażowaniu społecznym mieszkańców naszego miasta - mówi radny Janusz Zapotocki (klub Nasz Przemyśl), wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu oraz przewodniczący komisji ds. budżetu obywatelskiego 2022.