Rolnicy są w tragicznej sytuacji. W czasie pandemii nie otrzymali takiej pomocy jak przedsiębiorcy

- Rolnicy nie dostali żadnej pomocy jeśli chodzi o wsparcie covidowe – zaznacza Zbigniew Micał, przewodniczący Powiatowej Izby Rolniczej w Rzeszowie. – Jeżeli zdarzyły się sytuacje, że ktoś z rolników zachorował na COVID-19 to Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wypłacała mu chorobowe w wysokości 15 złotych za jeden dzień. Dodatkowo ten chory rolnik musiał zatroszczyć się o to, aby ktoś inny wykonywał prace w jego gospodarstwie. Jeśli ktoś ma np. bydło, czy trzodę chlewną musiał po prostu nająć kogoś, aby obsłużył zwierzęta czy zajął się pracami w gospodarstwie. To był też duży problem, związany również z finansami, bo przecież za taką pomoc rolnik musiał zapłacić.