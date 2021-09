Roman Baran z potrójną koroną Banovców. Za kilka dni wielki finał w Korczynie

Baran dokonał tego w pojedynku z najmocniejszą tegoroczną stawką, 7 rywali. Zarówno w sobotę i w niedzielę, toczył zacięte pojedynki przede wszystkim ze Słowakiem Michałem Ziakiem, kierowcą Skody Fabia R5.

W sobotę dwaj kierowcy podzielili między siebie po jednym wygranym podjeździe treningowym i jednym wyścigu. Rywalizacja trwała do ostatniego metra 3,7 km trasy, ale to Polak przeważył zwycięstwo, różnicą 0,394 sekundy. W niedzielę podjazdy wyścigowe także miały dwóch zwycięzców, jednak Rzeszowianin jeszcze mocniej podkręcił tempo i wygrał przewagą aż 1,416 sekundy.

Dla Romana Barana, był to 19 start w słowackich Banovcach, co jest rekordem wśród „Biało-Czerwonych”. Dla Rzeszowianina, który w tym sezonie, walczy w stawce klasy 3B, był to także duży sportowy sukces. Według nieoficjalnych wyników, już wtedy zapewnił sobie tytuł Mistrza Polski Klasy 3B w GSMP 2021. Po tym weekendzie, ma bowiem 11 zwycięstw i 94 punkty, co daje bezpieczną przewagę przed finałem, który odbędzie się w Korczynie.