Roman Kowalik, prezes Handball Stali Mielec: Będziemy podejmować drastyczne kroki z obniżeniem kontraktów łącznie

To nie był udany rok dla Stali Mielec. Dwie wygrane wiosną i dwie jesienią. Gdyby nie dzika karta, gralibyście w 1 lidze.

Od strony sportowej na pewno nie był udany, ale pracujemy nad tym, żeby się odbudować, próbujemy się odbić od dna i mamy nadzieję, że przyszły rok będzie bardziej owocny - mówi Roman Kowalik, prezes Handball Stali Mielec.

Wygląda, jakbyście nie wyciągnęli lekcji z poprzedniego sezonu, a zespół jest personalnie słabszy niż wiosną...

Czy słabszy? Nie powiedziałbym, ale nie wszyscy zawodnicy chyba do końca rozumieją, po co są w Mielcu. Większość daje z siebie wszystko i dużo wnosi do zespołu. Są jednak też tacy, którzy w teorii powinni wnosić dużo od strony sportowej, ale te ich poczynania, moim zdaniem nie są adekwatne do tego, czego się od nich oczekuje.