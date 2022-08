Rowerzyści i jeżdżący na hulajnogach nie mają szans w starciu z kierowcami

W środę ok. godziny 16:30 na ul. Armii Krajowej w Rzeszowie (niedaleko CH Leclec i stacji Watkem) doszło do śmiertelnego w skutkach wypadku. 27-letni kierujący skodą jadąc w stronę al. Rejtana na…

Ten tragiczny wypadek skłania do przypomnienia zasad poruszania się rowerzystów po drogach.

– Najczęstszą przyczyną zdarzeń jest nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. Dotyczy to zarówno kierowców, jak i rowerzystów. Najczęstszym wykroczeniem, jakie popełniają rowerzyści, jest jazda po przejściu dla pieszych – mówi podkom. Adam Szeląg z KWP w Rzeszowie.

Przypomina on, że rowerzyści, użytkownicy elektrycznych hulajnóg i urządzeń transportu osobistego są tzw. niechronionymi użytkownikami ruchu drogowego, bo są narażeni na uszczerbek na zdrowiu w wyniku starcia z kierowcami. – Marnym będzie dla rowerzysty pocieszeniem, że miał pierwszeństwo. Dlatego rowerzyści muszą zachować szczególną ostrożność przy przejeżdżaniu przez jezdnię, w miejscu, w którym krzyżuje się jego tor jazdy z torem samochodu. Natomiast tam, gdzie nie ma przejazdu, dla własnego bezpieczeństwa zasadne jest zsiąść z roweru i przeprowadzić go przez jezdnię. O ile kierowca jest w stanie zareagować na pieszego, bo ten porusza się wolno, to już trudniej mu zareagować na szybko jadącego rowerzystę, bo ten może pojawić się niejako znikąd. Dlatego do groźnych zdarzeń może dojść nawet wtedy, gdy rowerzysta ma zielone światło – mówi podkomisarz Adam Szeląg.