Rozbudowa lokalnego centrum sterowania ruchem kolejowym w Rzeszowie [ZDJĘCIA, WIDEO]

- Dzięki niemu potrafimy odprawiać pociągi w odpowiednim kierunku, ustalać drogi przebiegu w sposób bezpieczny i nadzorowany przez nowoczesne systemy sterowania ruchem kolejowym. Inwestycja polega na rozbudowaniu istniejącego centrum o zmodernizowane stacje Rzeszów Główny i Rzeszów Staroniwa, gdzie do lokalnego centrum sterowania będą podłączone wszystkie rozjazdy i semafory. Usprawni to sterowanie ruchem kolejowym, gdyż system ten będzie eliminował ewentualne błędy ludzkie i wspomagał dyżurnego ruchu. Osoba, która ustawia przebieg konkretnego pociągu, otrzymuje od systemu podpowiedź, jak należy to zrobić. Wystarczy wskazać, na który tor ma wjechać pociąg, a system automatycznie ustawia drogi przebiegu i przekładanie rozjazdów – wyjaśnia Piotr Majerczak.

Po rozbudowie centrum będzie obsługiwało linię kolejową nr 91 Rzeszów Główny – Ropczyce i Sędziszów Małopolski oraz linię 106 ze stacji Rzeszów Staroniwa. W dalszej perspektywie do centrum zostanie podłączona linia 71 Rzeszów – Ocice – Sandomierz, którą dalej, linią 98, można pojechać do Lublina i dalej linią 7 do Warszawy. Później wszystkie lokalne centra zostaną połączone w większy organizm. Będą one ściśle ze sobą współpracować.