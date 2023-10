Rusza II etap przebudowy drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik [ZDJĘCIA, WIDEO] OPRAC.: luks

W Kańczudze wbito w środę łopaty pod przebudowę i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga – Pruchnik. To drugi etap przebudowy drogi. W 2022 roku ukończono przebudowę drogi od Pantalowic do Pruchnika o długości nieco ponad 7 km. Rozpoczynany właśnie etap drugi uzupełni przebudowę drogi od Kańczugi do Pantalowic o kolejne około 4 km. W jego ramach zostanie przebudowane także ok. 1,8 km ulicy Jarosławskiej w Pruchniku.