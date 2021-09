Rusza rekrutacja na semestr zimowy Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego. Zajęcia online i stacjonarne w małych grupach

- Już 20 września uruchamiamy rekrutację na Dziecięcy Uniwersytet Techniczny. Zmieniamy zasady organizacji i w zależności od miasta proponujemy różny sposób realizacji zajęć - mówi Łukasz Szuba, dyrektor Fundacji Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza. - Wiemy, że większość naszych studentów wyczekuje powrotu do zajęć stacjonarnych, dlatego w większości Filii DUT zdecydowaliśmy się na organizację warsztatów w małych grupach, w formie stacjonarnej. Wykłady natomiast prowadzić będziemy w formie online, jednak w zmienionej, nowej odsłonie.

W miastach, gdzie prowadzone będą wykłady online – liczba miejsc na wykłady będzie nieograniczona, natomiast w grupach warsztatowych obowiązywać będzie kolejność zgłoszeń (liczba miejsc może się różnic w zależności od miasta).

Rodzice mogą zapisywać dzieci poprzez stronę DUT. Wystarczy założyć konto na stronie www.dolinawiedzy.pl/dut, a następnie zarejestrować dziecko do wybranej filii (lub skorzystać z posiadanego już wcześniej konta, w przypadku kolejnej już rejestracji na zajęcia DUT). Rejestracja będzie aktywna od 20 września (od godz. 10) do 27 września (włącznie). W podanym terminie prowadzone są zapisy na wykłady online dla Rzeszowa, Jasła, Dębicy oraz Mielca a także zapisy na warsztaty dla Ustrzyk Dolnych. Tylko osoby zapisane na wykłady mogą zapisywać się na warsztaty w późniejszym terminie (który zostanie podany do wiadomości rodzicom dzieci zapisanych na wykłady online). Wyjątkiem są Ustrzyki Dolne, gdzie prowadzone są wyłącznie zapisy na warsztaty.