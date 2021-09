Rząd wspiera rozwój Uniwersytetów Ludowych. Wicemarszałkowie Sejmu i Senatu odwiedzili Sanok

- Nasz Uniwersytet powstał w lipcu br. i jest skierowany do osób powyżej osiemnastego roku życia. W Sanoku jesteśmy na wizycie studyjnej. Zwiedzamy, oglądamy, szukamy inspiracji, a przede wszystkim uczymy się od tych, którzy mają już doświadczenie. Dzisiaj spotkaliśmy się z założycielami Bieszczadzkiego Uniwersytetu Ludowego, by poznać historię uniwersytetu oraz problemy, jakie pojawiły się przy jego powstawaniu. To w znacznym stopniu ułatwi nam szybszy rozwój – powiedziała Małgorzata Stach, prezes stowarzyszenia „Realne Marzenia”, założyciela MUL.

- Nasze działania wspierają politycy m.in. Jacek Osuch, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu, który pochodzi z naszego regionu. Wspierają nas też marszałkowie Sejmu i Senatu, którzy są dobrymi duchami naszych działań; stąd ich obecność.