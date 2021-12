Rzecznik Praw Pacjenta staje w obronie pokrzywdzonego i w sądzie wygrywa z dębickim szpitalem

Z nierozpoznanym na udzie guzem Janusz Biruś wybrał się z końcem 2017 r. do dębickiego szpitala. Ku zaskoczeniu pacjenta lekarz go przyjmujący bardziej był zainteresowany jego brzuchem niż udem. Pan Janusz nie protestował, w końcu znalazł się w rękach fachowca, bez sprzeciwu poddał się badaniu rezonansem magnetycznym. Podczas badania aparatura zwariowała, a wyniki były irracjonalne.

- Lekarz stwierdził, że rezonans na mnie padł, bo może mam w organizmie jakiś metal, w końcu zawodowo służyłem wojsku, jakiś odłamek z poligonu mógł się zaplątać – opowiada pan Janusz. – Kazał mi klęknąć i przyrządem, który przypominał wykrywacz min, jeździł mi po plecach, pewnie szukał tego odłamka. Zapytałem go, dlaczego z ciężko chorego człowieka robią wariata, ale wydawało się, że on sprawę traktuje poważnie.

Byłego wojskowego wysłano na diagnostykę do szpitala MSW w Rzeszowie, stąd do Centrum Onkologii im. Marii Curie-Skłodowskiej do Warszawy. W Centrum zaserwowano mu jeszcze badania tomografem komputerowym, tomograf „powiedział”, że pacjent nosi nad pęcherzem moczowym kawał stali o wymiarach 168x19x6 milimetrów. Zaczęły się dociekania, w jaki sposób taki kawał żelastwa znalazł się w trzewiach pana Janusza.

- Ggdyby szpital przyznał się do błędu, pewnie nie poszedłbym bym z tym do sądu – zapewnia Janusz Biruś. – Ale „poszli w zaparte”, więc się wkurzyłem. Archiwum