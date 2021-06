Rzeszów. Grzegorz Braun ma wątpliwości, co do uczciwości swoich kontrkandydatów [ZDJĘCIA]

- Dla nas oferta najmu tej powierzchni wynosiła 12 300 zł brutto miesięcznie – precyzował pełnomocnik. – Kampania trwa już trzy miesiące, można sobie wyobrazić, jakie to są koszty dla sztabu wyborczego.

- Niekwestionowanym liderem powierzchni jest pan Marcin Warchoł - oświadczył Jacek Oberland, pełnomocnik finansowy komitetu Grzegorza Brauna. – Całkowita jego powierzenia, to 2435 mkw.

Grzegorz Braun przypomniał, że dopuszczony prawem wyborczym limit wydatków dla każdego z komitetów, to 60 gr na jednego mieszkańca, co w Rzeszowie daje sumę ok. 115 tys. zł. Zasugerował, że jego rywale prawdopodobnie wydali już na wielkoformatowe banery wielokrotność tej sumy.