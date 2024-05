Rzeszów. Mieszkańcy Staromieścia szukają kompromisu w sprawie budowy bloku [ZDJĘCIA]

W poniedziałek, 13 maja, w rzeszowskim ratuszu odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli mieszkańcy Staromieścia, dyrektor Wydziału Architektury Urzędu Miasta Katarzyny Leśko, radny Sławomir Gołąb oraz inwestor wraz z architektem. Mieszkańcy wyrazili swoje wątpliwości co do planowanej budowy, sugerując, że proponowana forma nie pasuje do charakteru tej części miasta.

Przemysław Hubert, jeden z mieszkańców, podkreślił, że nie sprzeciwiają się zabudowie tego terenu.

-Nie zgadzamy się z proponowaną formą. Chcemy, aby inwestor rozważył możliwość obniżenia budynku lub zastąpienia bloku domami szeregowymi- mówił na spotkaniu.

Blok mieszkalny, według planów, ma mieć wysokość około 13 metrów i pomieścić około 60 mieszkań. Warunki zabudowy zostały wydane przez miasto w 2020 roku na rzecz innego inwestora, który później sprzedał tereny obecnemu inwestorowi. Procedura uzyskania pozwolenia na budowę nadal trwa.