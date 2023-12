- W związku z powyższym, Zamawiający (Urząd Miasta w Rzeszowie - przyp. red.) został zobowiązany do unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz powtórzenia czynności zmierzających do wyboru najkorzystniejszej oferty. W praktyce oznacza to, iż Zamawiający będzie musiał ponownie dokonać badania złożonych ofert, a jednocześnie chcąc zawrzeć umowę z Wykonawca, którego oferta okaże się najkorzystniejsza – zapewnić odpowiednie pokrycie finansowe - informuje na swojej stronie internetowej CWKS Resovia.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, w terminie do 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

Na początku listopada pisaliśmy, że rozstrzygnięty został przetarg na budowę Podkarpackiego Centrum Lekkiej Atletyki w Rzeszowie. Wygrała firma Betonox Construction z Sopotu. Złożyła ona najniższą ofertę - 164 mln zł.