Rzeszów. Policjant, który jechał pijany samochodem, przyznał się do winy. Wkrótce prawdopodobnie straci też pracę Grzegorz Anton

Policjant pracujący, na co dzień w Komisariacie I w Rzeszowie przyznał się do kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Wkrótce prawdopodobnie straci też pracę. Do zdarzenia doszło w niedzielę przy ul. Targowej w Rzeszowie. Funkcjonariusz wjechał prywatnym autem na chodnik, a następnie staranował zaparkowany samochód i uciekł z miejsca zdarzenia.