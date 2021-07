Rzeszów. Prezes IPN odznaczył opozycjonistów z czasów PRL. W Urzędzie Wojewódzkim wręczono Krzyże Wolności i Solidarności [ZDJĘCIA, WIDEO]

Jednym z najwyższych cywilnych odznaczeń państwowych - Krzyżem Wolności i Solidarności - odznaczono w piątek (9 lipca) 46 zasłużonych działaczy opozycji demokratycznej. Co roku przyznaje je Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. W jego imieniu odznaczenia wręczył prezes IPN dr Jarosław Szarek.

- U podstaw waszego wyboru były kwestie moralne. Nie liczyliście, że po latach będzie wolna Polska. To były zmagania o prawo do wolności, do prawdy, do uczciwości i niezgoda na deptanie godności człowieka – mówił do zasłużonych opozycjonistów reżimu komunistycznego prezes IPN dr Jarosław Szarek.