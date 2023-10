Rzeszów. Sanepid: Źródłem zakażeń bakterią Legionella mogły być instalacje wewnętrze budynków mieszkalnych

"Można wstępnie określić, że prawdopodobnym potencjalnym źródłem zakażenia choroby legionistów mogły być instalacje wewnętrze budynków mieszkalnych i mieszkań z ciepłą wodą. Analiza przeprowadzonych wywiadów wykazała duże zróżnicowanie wśród osób, które zachorowały. To były osoby aktywne zawodowo, ale także emeryci i renciści, osoby bezrobotne, a część osób nie opuszczała miejsca zamieszkania" – poinformował PAP Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Sanitarny Adam Sidor.

Dodał, że w wodzie z wodociągu, która płynie instalacją do mieszkań, bakteria ma sprzyjające warunki do rozwoju. "Jest to ograniczona cyrkulacja wody, temperatura wody zimnej - 24 stopnie Celsjusza i wody ciepłej - 45 stopni w połączeniu ze zużytą instalacją sanitarną i obecnością na niej osadów kamiennych" – wskazał szef podkarpackiego sanepidu. Nie bez znaczenia była też pogoda w lipcu i sierpniu.