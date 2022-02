Rzeszowski duet Karol XVII i MB Valence wydaje płytę w berlińskiej wytwórni muzycznej

Duet Karol XVII & MB Valence jest istotną częścią światowej sceny tanecznej od ponad dekady. W tym czasie założyli własną wytwórnię Loco Records, zostali nominowani do nagrody Best Deep House Artist w Beatport Music Awards i nadal nadają tempa temu gatunkowi. Bazując na swoim doświadczeniu jako kompozytorzy i producenci, wydali wiele singli w Get Physical Music, wśród nich „Fool’s Gold” z 2021 roku nagrany z niesamowitym brytyjskim wokalistą Jono McCleery, którego mieliśmy okazję słuchać w Rzeszowie podczas Europejskiego Stadionu Kultury w 2016 roku. To jednak album Essay jest ich najodważniejszym artystycznym wyznaniem do tej pory.