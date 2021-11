Rzeszowskie Towarzystwo Żużlowe pochwaliło się trzecim zawodnikiem na sezon 2022. To drugi po Kevinie Woelbercie obcokrajowiec

Najpierw poinformowano, że na kolejny rok w Żurawiach pozostaje Hubert Łęgowik. W sobotę ogłoszono, że nowym zawodnikiem zespołu znad Wisłoka został Niemiec Kevin Woelbert, na co kibice znad Wisłoka zareagowali bardzo ciepło. W niedzielę podano, że podpisany został kontrakt z Czechem Eduardem Krcmarem. To trzeci najlepszy zawodnik sezonu 2020 w 2. Lidze Żużlowej, kiedy to wykręcił średnią biegopunktową 2,405.